Sierra Space создаст сервис доставки грузов в любую точку Земли за 90 минут

Компания из Колорадо, уже известная своими проектами космических самолетов и космических станций, представила свой последний проект: Sierra Space Ghost. Этот «логистический космический корабль» может похвастаться «передовой системой тепловой защиты», предназначенной для доставки небольших грузов в течение 90 минут.

Ghost предназначен для ситуаций, когда скорость имеет первостепенное значение — доставка помощи во время стихийных бедствий или жизненно важных грузов для фронтового персонала в зонах конфликтов. «Мы представляем себе сеть аппаратов Ghost, стратегически расположенных для быстрого развертывания в любой критически важной точке», — заявил Том Вице, генеральный директор Sierra Space. Система обещает точную доставку грузов в пределах 90 метров от заданной цели.