«Ситимобил» запустил бесплатную и быструю доставку секс-игрушек

Для акции «Ситимобил» объединился с сетью магазинов «Розовый Кролик». Сервис обещает экспресс-доставку и утверждает, что возьмёт её стоимость на себя.

Из пресс-релиза компании следует, что часть заказов из интернет-магазина «Розовый Кролик» будет попадать водителям «Ситимобил». Бесплатная экспресс-доставка заказа займёт не более часа.

Отмечается, что доставка будет конфиденциальной. Заказы упакуют в непрозрачный пакет без опознавательных знаков, названия магазина и наименования товаров.

На первом этапе экспресс-доставка «Ситимобил» будет доступна для точек сети «Розовый Кролик» в Санкт-Петербурге. Позже география расширится.

«Ситимобил» уже доставляет товары из Delivery Club, Сбермаркета, Азбуки Вкуса, ВкусВилла, Связного.