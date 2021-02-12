Наука и технологии
Сегодня в 14:36
«Ситимобил» запустил бесплатную и быструю доставку секс-игрушек
С повышенной степенью конфиденциальности
Сервис заказа такси «Ситимобил» объявил об акции в честь Дня святого Валентина. 14 февраля сервис бесплатно доставит клиентам секс-игрушки.
Для акции «Ситимобил» объединился с сетью магазинов «Розовый Кролик». Сервис обещает экспресс-доставку и утверждает, что возьмёт её стоимость на себя.
Из пресс-релиза компании следует, что часть заказов из интернет-магазина «Розовый Кролик» будет попадать водителям «Ситимобил». Бесплатная экспресс-доставка заказа займёт не более часа.
Отмечается, что доставка будет конфиденциальной. Заказы упакуют в непрозрачный пакет без опознавательных знаков, названия магазина и наименования товаров.
На первом этапе экспресс-доставка «Ситимобил» будет доступна для точек сети «Розовый Кролик» в Санкт-Петербурге. Позже география расширится.
«Ситимобил» уже доставляет товары из Delivery Club, Сбермаркета, Азбуки Вкуса, ВкусВилла, Связного.