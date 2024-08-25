Скафандры экипажа Starliner оказались несовместимы с техникой SpaceX

Опубликовано 25 августа 2024, 10:30
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Скафандры экипажа Starliner оказались несовместимы с техникой SpaceXМногострадальная миссия
NASA сталкивается с очередными трудностями, пытаясь вернуть на Землю с Международной космической станции (МКС) астронавтов Барри Уилмора и Суниту Уильямс. Дуэт, отправившийся в восьмидневный полет на борту Starliner компании Boeing 5 июня, уже более 80 дней находится в космосе из-за проблем с кораблем.
Поскольку их возвращение может быть отложено до февраля 2025 года, Уилмор и Уильямс уже влились в жизнь на МКС. Однако возникло новое препятствие: их скафандры, разработанные специально для Starliner, несовместимы с другими космическими кораблями.
NASA изучает варианты их возвращения, включая использование Starliner, если это будет признано безопасным, или возвращение на корабле компании SpaceX. Предстоящая миссия SpaceX Crew-9, стартующая 24 сентября 2024 года, может стать их билетом домой, поскольку в ней есть два свободных места и подходящие скафандры. В качестве альтернативы NASA может рассмотреть возможность использования уже находящейся в воздухе миссии Crew-8, хотя это будет означать возвращение без скафандров.