Скафандры экипажа Starliner оказались несовместимы с техникой SpaceX

Поскольку их возвращение может быть отложено до февраля 2025 года, Уилмор и Уильямс уже влились в жизнь на МКС. Однако возникло новое препятствие: их скафандры, разработанные специально для Starliner, несовместимы с другими космическими кораблями.

NASA изучает варианты их возвращения, включая использование Starliner, если это будет признано безопасным, или возвращение на корабле компании SpaceX. Предстоящая миссия SpaceX Crew-9, стартующая 24 сентября 2024 года, может стать их билетом домой, поскольку в ней есть два свободных места и подходящие скафандры. В качестве альтернативы NASA может рассмотреть возможность использования уже находящейся в воздухе миссии Crew-8, хотя это будет означать возвращение без скафандров.