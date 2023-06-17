Сколько рублей в среднем мошенники похищают у россиян

Сколько рублей в среднем мошенники похищают у россиянЧуть больше одной средней в России зарплаты
Россияне порой становятся жертвами мошенников. И кстати говоря, им удается похитить в среднем от 50 000 до 80 000 рублей, сообщает Дмитрий Самарцев, директор компании Bi.Zone. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.
Он объяснил, что все более изощренные методы мошенничества, используемые в аферах с депозитами и счетами, привели к таким значительным потерям для частных лиц.
Компании, с другой стороны, могут потерять несколько миллионов рублей. Только в 2022 году с банковских счетов россиян была похищена рекордная сумма - более 14 миллиардов рублей. Самарцев также объяснил рост потерь новостной обстановкой и растущим давлением со стороны мошенников.
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