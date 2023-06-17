Сколько рублей в среднем мошенники похищают у россиян

Он объяснил, что все более изощренные методы мошенничества, используемые в аферах с депозитами и счетами, привели к таким значительным потерям для частных лиц.

Компании, с другой стороны, могут потерять несколько миллионов рублей. Только в 2022 году с банковских счетов россиян была похищена рекордная сумма - более 14 миллиардов рублей. Самарцев также объяснил рост потерь новостной обстановкой и растущим давлением со стороны мошенников.

Другой эксперт рассказал о том, зачем нужны «молчаливые» звонки и что не стоит делать, если вы ответили на звонок с неизвестного номера, а на том конце тишина.