Сколько военных обеспечат оборону Москвы на праздники

По данным министерства, в новогоднюю ночь на боевую службу заступят более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил России. Они будут служить в подразделениях зенитно-ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений РТВ, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей.

Ранее у нас вышел материал с обзором всех основных российских систем ПВО. Так что, если вы задавались вопросом “Почему на вооружении ПВО так много различных систем и чем они отличаются?” или просто желаете узнать про них побольше – можете перейти по ссылке.