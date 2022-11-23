Наука и технологии
12:03, 23 ноября 2022
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Скоро россияне смогут купить алкоголь через интернет с доставкой

Но есть пару нюансов

В России начнется эксперимент по онлайн-продаже вина отечественного производства. "Известия" со ссылкой на правительственный проект пишут, что алкоголь россияне смогут купить через сайт "Почты России". Правда, не по всей России.

Скоро россияне смогут купить алкоголь через интернет с доставкой

Инициатива, которая стартует в Москве и области, будет продолжаться с 1 ноября 2023 года до 31 июля 2026 года. Но не стоит рассчитывать, что вам все привезут в течении пары часов. Сообщается, что доставка Почтой России “дойдет” до вас только через 24 часа после подтверждения заказа.

Министерство промышленности и торговли поддержало инициативу, а Министерство финансов предположило, что эксперимент приведет к развитию российского виноделия и изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции. А вот представители Министерства здравоохранения выступили против законопроекта. Они опасаются, что из-за него несовершеннолетние начнут покупать алкоголь.

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