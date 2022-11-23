Скоро россияне смогут купить алкоголь через интернет с доставкой

Инициатива, которая стартует в Москве и области, будет продолжаться с 1 ноября 2023 года до 31 июля 2026 года. Но не стоит рассчитывать, что вам все привезут в течении пары часов. Сообщается, что доставка Почтой России “дойдет” до вас только через 24 часа после подтверждения заказа.

Министерство промышленности и торговли поддержало инициативу, а Министерство финансов предположило, что эксперимент приведет к развитию российского виноделия и изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции. А вот представители Министерства здравоохранения выступили против законопроекта. Они опасаются, что из-за него несовершеннолетние начнут покупать алкоголь.