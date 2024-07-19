Скорое затопление МКС описали подробнее

МКС начнет спускаться со своей обычной орбиты в течение 12-18 месяцев перед окончательным сходом. В течение этого периода экипаж будет оставаться на борту станции, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии, и покинет ее за шесть месяцев до окончательного спуска.

Для этой миссии NASA выбрало аппарат SpaceX, оснащенный дополнительными топливными баками, двигателями и авионикой. Этот корабль будет отвечать за вхождение МКС в атмосферу Земли, где она сгорит.

Этот выбор был сделан после предложений от различных аэрокосмических компаний, но лишь подход SpaceX был высоко оценен за его надежность и минимальные риски при разработке.