Скорость спутникового интернета Илона Маска Starlink в США снизилась вдвое. А цены остались те же

В настоящее время, по мере того как Starlink расширяет свое глобальное присутствие, количество стран, вносящих свой вклад в платформу, также увеличилось, последними добавились Новая Зеландия и Канада.

Данные показывают, что в среднем скорость загрузки у пользователей Starlink в США составляет около 75 Мбит/с, скорость загрузки - 10 Мбит/с, а задержка - 56 мс. Если сравнивать с результатами прошлого года, то по всем трем показателям наблюдается падение. Ранее Starlink выдавал 141 Мбит/с на загрузке, 20 Мбит/с на выгрузке и 51 мс на задержке.

Средние скорости в Евросоюзе и других странах также снизились. В данных за июль 2021 года средняя скорость загрузки составляла 176 Мбит/с и 157 Мбит/с, скорость загрузки - 34 Мбит/с и 27 Мбит/с, а пинг - 34 мс и 44 мс соответственно. Сейчас скорость загрузки составляет 147 Мбит/с и 115 Мбит/с, скорость загрузки - 16 Мбит/с и 12 МБ/с, а пинг - 16 мс и 12 мс.

Эти изменения вполне закономерны, поскольку количество абонентов Starlink выросло с июля прошлого года. Последние оценки, предоставленные SpaceX Федеральной комиссии по связи, утверждают, что сейчас компания обслуживает более 400 000 потребителей по всему миру.