Вчера стало известно, что Peloton временно прекратит производство некоторых своих продуктов для фитнеса из-за «значительного сокращения» потребительского спроса. Вчера акции Peloton упали на 25%. А в декабре 2021 года акции компании упали на 17% после перезапуска сериала «Секс в большом городе», где тренажёр производителя связан со смертью одного из героев.

Аналитики отметили, что остановка производства продуктов Peloton и нестабильное состояние её бизнеса выглядят как прелюдия к приобретению более крупной компанией. Утверждается, что Apple является идеальным кандидатом на покупку Peloton. При этом «яблочный» гигант активно развивает фитнес-сервис Apple Fitness+.