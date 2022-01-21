Слух: Apple купит производителя тренажёров

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Слух: Apple купит производителя тренажёровPeloton
СМИ сообщили, что Apple может купить производителя тренажёров Peloton. Последние несколько месяцев эта компания находилась в центре скандалов.
Вчера стало известно, что Peloton временно прекратит производство некоторых своих продуктов для фитнеса из-за «значительного сокращения» потребительского спроса. Вчера акции Peloton упали на 25%. А в декабре 2021 года акции компании упали на 17% после перезапуска сериала «Секс в большом городе», где тренажёр производителя связан со смертью одного из героев.
Аналитики отметили, что остановка производства продуктов Peloton и нестабильное состояние её бизнеса выглядят как прелюдия к приобретению более крупной компанией. Утверждается, что Apple является идеальным кандидатом на покупку Peloton. При этом «яблочный» гигант активно развивает фитнес-сервис Apple Fitness+.
Источник: Macrumors