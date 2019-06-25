Служба доставки засудит США из-за санкций против Huawei

FedEx подала иск против министерства торговли США, внёсшего Huawei в «чёрный список». Из-за этого решения логистической компании приходилось отказывать в обслуживании своим клиентам, желающим отправить китайские смартфоны в Соединённые Штаты.

В своём публичном заявлении FedEx сообщает, что она «транспортная компания, а не правоохранительный орган». При этом американские положения по регулированию экспорта нарушают её права как перевозчика. Ведь они пытаются наделить FedEx полномочиями регулятора, ответственного за содержание посылок. Хотя реализовать это невозможно из-за большого потока почтовых отправлений. Равно, как и юридически.