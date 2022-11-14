Наука и технологии
17:40, 14 ноября 2022
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Смекалочка: компания Илона Маска SpaceX купила рекламу у его же соцсети Twitter

Такое движение капитала

SpaceX разместила крупный заказ на рекламу в Twitter. Ранее купивший соцсеть владелец космической компании Илон Маск признал, что из Twitter стали уходить рекламодатели.

Смекалочка: компания Илона Маска SpaceX купила рекламу у его же соцсети Twitter

Заказ касается системы спутникового интернета Starlink. Согласно отчёту CNBC, покупка одного из этих рекламных пакетов обойдётся в огромную сумму в 250 000 долларов США.

Теперь пользователи Twitter могут ожидать увидеть рекламу бренда Starlink в первые три раза, когда они откроют приложение. Правда, пока это ограничено Австралией и Испанией.

Источник фото:Unsplash
Источник:Gizmochina
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#Илон Маск
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#TWITTER
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