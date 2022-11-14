Смекалочка: компания Илона Маска SpaceX купила рекламу у его же соцсети Twitter

Заказ касается системы спутникового интернета Starlink. Согласно отчёту CNBC, покупка одного из этих рекламных пакетов обойдётся в огромную сумму в 250 000 долларов США.

Теперь пользователи Twitter могут ожидать увидеть рекламу бренда Starlink в первые три раза, когда они откроют приложение. Правда, пока это ограничено Австралией и Испанией.