Наука и технологии
Опубликовано 23 июля 2025, 14:15
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СМИ — Трамп заменит SpaceX в проекте «Золотого Купола» после конфликта с Маском

Ищет замену
Новая американская программа противоракетной обороны «Золотой Купол» ищет альтернативу компании SpaceX Илона Маска из-за ухудшения отношений между ним и администрацией Трампа. Среди претендентов — проект Kuiper от Amazon и крупные оборонные компании.
СМИ — Трамп заменит SpaceX в проекте «Золотого Купола» после конфликта с Маском

© Ferra.ru

SpaceX долгое время была главным партнёром проекта благодаря своей спутниковой сети Starlink и опыту в запуске ракет. Но из-за конфликта между Трампом и Маском в июне власти начали рассматривать другие варианты, чтобы не зависеть полностью от одной компании, пишут СМИ.

Проект Kuiper от Amazon пока запустил лишь небольшую часть своих спутников, но Пентагон проявляет к нему интерес. Также рассматриваются другие компании, такие как Stoke Space и Rocket Lab, которые могут участвовать в отдельных запусках. Традиционные оборонные гиганты, например Lockheed Martin и Northrop Grumman, тоже вовлечены в работу над «Золотым Куполом».

Программа должна создать мощную спутниковую сеть, похожую на израильскую систему «Железный купол», но гораздо масштабнее.