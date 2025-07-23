SpaceX долгое время была главным партнёром проекта благодаря своей спутниковой сети Starlink и опыту в запуске ракет. Но из-за конфликта между Трампом и Маском в июне власти начали рассматривать другие варианты, чтобы не зависеть полностью от одной компании, пишут СМИ.

Проект Kuiper от Amazon пока запустил лишь небольшую часть своих спутников, но Пентагон проявляет к нему интерес. Также рассматриваются другие компании, такие как Stoke Space и Rocket Lab, которые могут участвовать в отдельных запусках. Традиционные оборонные гиганты, например Lockheed Martin и Northrop Grumman, тоже вовлечены в работу над «Золотым Куполом».

Программа должна создать мощную спутниковую сеть, похожую на израильскую систему «Железный купол», но гораздо масштабнее.