«Смотри, могу и без рук!»: российский С-350 впервые без оператора сбил самолеты ВСУА также беспилотники
Российская зенитная ракетная система С-350 «Витязь» успешно сбила самолеты Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции без участия человека. Этот полностью автоматический режим работы, впервые испытанный в боевых условиях, является важной вехой.
Система автономно обнаруживала, отслеживала и поражала украинские воздушные цели, устраняя необходимость в непосредственном управлении оператором. По данным источника, на который ссылается РИА Новости, ракеты системы эффективно нейтрализовали несколько украинских боевых самолетов и беспилотников, а в это время боевой экипаж внимательно следил за работой комплекса.
Ранее концерн «Калашников» сообщил о том, что побил собственный десятилетний рекорд по производству и поставкам оружия. Объём производства и поставок вырос почти на 40%.