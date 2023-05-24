«Смотри, могу и без рук!»: российский С-350 впервые без оператора сбил самолеты ВСУ

Система автономно обнаруживала, отслеживала и поражала украинские воздушные цели, устраняя необходимость в непосредственном управлении оператором. По данным источника, на который ссылается РИА Новости, ракеты системы эффективно нейтрализовали несколько украинских боевых самолетов и беспилотников, а в это время боевой экипаж внимательно следил за работой комплекса.

Ранее концерн «Калашников» сообщил о том, что побил собственный десятилетний рекорд по производству и поставкам оружия. Объём производства и поставок вырос почти на 40%.