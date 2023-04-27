Собравшего $25 млн на стену между США и Мексикой инвалида посадили на 4,5 года

Брайан Колфадж, потерявший обе ноги и правую руку в результате ракетного обстрела в Ираке, собрал более 25,2 млн долларов от 250 300 «доноров» в течение года. Колфадж ложно утверждал, что пожертвования пойдут на финансирование стены на границе США и Мексики, и говорил, что работает с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном и генеральным прокурором Канзаса Крисом Кобачем.

В ходе расследования было установлено, что Колфадж и Бэннон неправомерно использовали средства, а Колфадж был обвинен в получении пожертвований на сумму более 350 000 долларов и трате этих денег на ювелирные изделия, оплату яхт и косметическую хирургию.

Он признал себя виновным по всем обвинениям, включая дополнительное обвинение в налоговом мошенничестве.