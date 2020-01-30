Солнце вблизи оказалось похожим на карамельный попкорн

Астрономы получили изображение фотосферы, то есть видимого слоя атмосферы Солнца. На снимке можно различить объекты размером до 30 километров. Наблюдение за такими структурами необходимо учёным для того, чтобы лучше прогнозировать солнечную активность, так как она влияет на Землю.

Последнее, самое детальное за всю историю изображение поверхности Солнца показывает участок фотосферы размером 36500 × 36500 километров, заполненный конвективными ячейками. В них более горячая плазма поднимается вверх по центру, а затем опускается вниз по краям.