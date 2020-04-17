Sony изобрела робота для моральной поддержки игроков-одиночек

По крайней мере, такой робот описан в патенте Sony. В документации компании сказано, что, когда за геймером кто-то наблюдает, это повышает его мотивацию. Однако для достижения этой цели достаточно, чтобы человеку просто казалось, что на его игру кто-то смотрит. Эту задачу и будет выполнять робот. Сообщается, что компаньон будет грустить или радоваться вместе с геймером.

Поскольку это лишь патент, нельзя утверждать, что такой робот действительно выйдет вместе с PlayStation 5. Да и никаких официальных подтверждений о его разработке не поступало.