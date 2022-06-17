Сотрудников SpaceX уволили за жалобы на Илона Маска

В открытом письме поведение Маска описывается как «частый источник смущения, особенно в последние недели». Сотрудники попросили руководство «публично осудить вредоносное поведение Илона в твиттере». Они отметили, что каждый твит Маска де-факто является публичным заявлением компании. Поэтому крайне важно дать понять, что сообщения предпринимателя не отражают работу команды, миссию или ценности.

Президент SpaceX заявил, что это письмо заставило многих сотрудников чувствовать себя некомфортно и разозлиться, так как их по сути заставили подписаться под тем, что не отражает их взгляды. Некоторых составителей письма уволили.