Совфед предложил определять клиентов банка по видеосвязи

Законопроект направлен на введение экспериментального правового режима, позволяющего идентифицировать клиентов банка посредством видеоконференций. Используя видеосвязь, клиентам больше не нужно будет физически посещать отделение банка, что сэкономит время и силы.

Ранее стало известно, что ломбарды России обратились к Центробанку с вопросом о возможности принятия криптовалюты в качестве залога, также, как принимается традиционное золото. Они утверждают, что есть спрос на получение займов под залог популярных криптовалют, которые пока официально не легализованы в России.