Совсем скоро SpaceX вновь испытает крупнейшую ракету Starship

Предыдущий запуск Starship состоялся 20 ноября 2024 года.

Starship — это новая сверхтяжелая ракета-носитель от SpaceX, предназначенная для межпланетных полетов. Она состоит из двух основных частей: первой ступени Super Heavy и космического корабля Starship. Высота всей системы превышает 120 метров, что делает её самой высокой ракетой в истории человечества. Super Heavy оснащена метановыми двигателями Raptor и способна выводить на орбиту до 150 тонн полезного груза.

Первый успешный запуск Starship состоялся 6 июня 2024 года. Ракета успешно вышла на орбиту и вернулась на Землю, что стало важным шагом к реализации планов по отправке людей на Луну и Марс в рамках программы NASA «Артемида».

Позже SpaceX провела несколько испытательных запусков, из которых три завершились неудачно из-за технических проблем.