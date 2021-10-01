Создан робот для доставки запрещённых препаратов для аборта

Наука и технологии
Сегодня в 16:51
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Создан робот для доставки запрещённых препаратов для абортаПомогает обходить закон
Организации по защите прав женщин Мексики представили робота-курьера RAborta. Он предназначен для доставки препаратов для аборта в те штаты, где эта медицинская процедура запрещена. Использование робота позволяет делать всё в рамках закона.
Дело в том, что роботом дистанционно управляют люди из Мехико. Таким образом оператор не нарушает закон, ведь он находится там, где аборты разрешены.
Всего RAborta будет функционировать в 11 штатах Мексики из 31. Для получения препаратов нужно отправить запрос одной из 85 правозащитных организаций. Врач из Мехико выпишет необходимые медикаменты совершенно легально.
В Мексике делать аборты можно только в четырёх штатах — Мехико, Оахака, Идальго и Веракрус. В остальным прерывание беременности совершается с большими оговорками — только если причиной беременности стало изнасилование. Предусмотрено и тюремное наказание за аборт.