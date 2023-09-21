Создан улучшенный аналог дрона-камикадзе «Герань»

Захаров заявил, что беспилотник «Италмас» имеет большую дальность полета, превышающую 200 км, и увеличенную боеголовку. Он также отметил, что эта модель является беспилотником-камикадзе.

Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали ложный дрон «Лодырь» для обмана систем радиоэлектронной разведки и борьбы ВСУ. Этот БПЛА оснащён спящим режимом. Такие дроны имитируют работу настоящего дрона-камикадзе (FPV). Благодаря этому «Лодырь» прикрывает летящий на боевую задачу расчёт FPV-дронов. Работать «Лодыри» будут только в связке в расчётом настоящих боевых БПЛА.