Создана «на ходу» меняющая расу персонажей фильмов нейросеть

Интересно, что в Сети уже возникают вопросы о последствиях изменения расовой принадлежности человека в фильмах, телепередачах и даже в социальных сетях, особенно в свете резкого отношения современного общества к расизму.

Стоит также отметить цифровизацию медицины, которая идет полным ходом. Так, московские клиники используют искусственный интеллект еще с 2020 года, а сейчас нейросети и вовсе ставят диагнозы на ранних стадиях.