Созданы ходячие роботы для доставки посылок

Роботы будут передвигаться по городу на беспилотных автомобилях. Эти беспилотники стартапу предоставит американский производитель Ford. Всего в тестах задействуют около 100 автомобилей.

Ходячие роботы Digit смогут доставлять пиццу, продукты и любые другие товары. Они в состоянии поднять до 18 кг груза. Роботы оснащены лидаром (дальномером) и стереокамерами. В случае возникновения каких-либо проблем курьеры будут удалённо связываться с техподдержкой. Сейчас разработчиками нужно решить проблему долгого выхода роботов из режима сна. Сообщается, что пока они могут в течение 30 секунд после включения работать не совсем корректно.