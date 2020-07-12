Создатель культовой игры для Sega сравнил активистов Black Lives Matter с гитлеровцами

Об этом Дуглас высказался в серии подкастов. Он заявил следующее: «Гитлер имел благие намерения, так что я не хочу слышать о ваших о намерениях (прим. намерениях активистов Black Lives Matter). Он (прим. Гитлер) просто “истреблял крыс”». Дуглас хотел донести мысль, что Гитлер не считал, будто совершает что-то ужасное. И в этом, по его мнению, немецкий политик и его последователи похожи на активистов Black Lives Matter.

Также Дуглас заявил, что проблема темнокожих заключается не только в белых. «Они (прим. темнокожие) по-прежнему являются жертвами собственного невежества», — добавил создатель «Червяка Джима».

СМИ уже осудили слова Дугласа и отметили, что он не в первый раз высказывает расистские и гомофобные вещи.

Напомним, игра «Червяк Джим» была выпущена для приставки Sega Mega Drive в 1994 году. Проект хвалили за детальную анимацию, продуманный игровой процесс и эксцентричный абсурдный юмор. «Червяка Джима» даже признали лучшей игрой на Sega Genesis в 1994 году.