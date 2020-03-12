Создатели «Ведьмака» намекнули на выход новой игры в серии

По словам президента CD Projekt Group, разработчики уже успели создать костяк следующей игры. Правда, пока не вкладывают в неё основные ресурсы. В целом, разработчики намерены развивать только две свои основные франшизы.

«Следующие наши релизы будут относиться либо к «Ведьмаку», либо к «Киберпанку», — рассказал президент компании.

Скорее всего, после выхода Cyberpunk 2077 компания займётся игрой по вселенной «Ведьмака». По крайней мере, это было бы логично.

Сообщается также, что на разработку проекта потребуется около четырёх-пяти лет.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября 2020 года.