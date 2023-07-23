Создающую изображения нейросеть запустили на одноплатном ПК Raspberry Pi

Чтобы сделать это возможным, Плантамура разработал OnnxStream, специализированную библиотеку выводов, которая значительно сокращает потребление памяти при генерации изображений на Pi Zero 2 W. Хотя процесс занимает больше времени, чем обычно, результаты впечатляют. Плантамура утверждает, что OnnxStream потребляет в 55 раз меньше памяти, чем OnnxRuntime, и при этом работает всего в два раза медленнее. Он имеет открытый исходный код и может быть реализован на более производительных системах для улучшения потребления памяти.

Программное обеспечение и инструкции по настройке доступны на странице OnnxStream GitHub для тех, кто заинтересован в изучении этого проекта на Raspberry Pi.