SpaceX «дождалась» банкротства поставщика парашютов и купила его за $2,2 млн.

Компания Pioneer Aerospace, известная своим вкладом в различные космические приложения, в том числе в полеты на Марс, повышает ценность портфолио SpaceX. Приобретение подчеркивает сложность разработки надежных парашютов для космических кораблей, что стало неожиданной проблемой для таких компаний, как SpaceX и Boeing.

Хотя SpaceX не разглашает информацию о сделке, отраслевые эксперты полагают, что это редкое приобретение стратегически защищает интересы SpaceX в поддержании надежной и безотказной парашютной системы, имеющей решающее значение для космических полетов с экипажем.