SpaceX готовится к новому запуску крупнейшей ракеты: когда его ждать

SpaceX готовится к новому запуску крупнейшей ракеты: когда его ждатьПолтора-два месяца
Компания SpaceX готовится к очередному летному испытанию своей ракеты Starship, по словам генерального директора Илона Маска. Это заявление было сделано после не совсем удачного первого запуска ракеты, который закончился взрывом.
Маск сообщил в Twitter, что следующее летное испытание планируется провести через шесть-восемь недель. Для подготовки к предстоящему запуску SpaceX ремонтирует поврежденную стартовую площадку и проводит модернизацию ракеты на своей базе Starbase в Южном Техасе.
Компания также ожидает разрешения от Федерального управления гражданской авиации (FAA) США. В настоящее время SpaceX находится в судебном процессе, связанном с запуском: несколько природоохранных и местных некоммерческих групп оспаривают разрешение FAA на реализацию проекта.