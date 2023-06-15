SpaceX готовится к новому запуску крупнейшей ракеты: когда его ждать

Маск сообщил в Twitter, что следующее летное испытание планируется провести через шесть-восемь недель. Для подготовки к предстоящему запуску SpaceX ремонтирует поврежденную стартовую площадку и проводит модернизацию ракеты на своей базе Starbase в Южном Техасе.

Компания также ожидает разрешения от Федерального управления гражданской авиации (FAA) США. В настоящее время SpaceX находится в судебном процессе, связанном с запуском: несколько природоохранных и местных некоммерческих групп оспаривают разрешение FAA на реализацию проекта.