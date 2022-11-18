SpaceX Илона Маска модифицирует лунный корабль для NASA

NASA предоставило SpaceX модификацию контракта, предусматривающую внесение изменений в первоначальный лунный корабль Starship, о чем космическое агентство объявило на этой неделе. Стоимость контракта составляет около 1,15 млрд долларов.

"Благодаря нескольким запланированным лунным кораблям от SpaceX и будущих партнеров, NASA будет иметь больше возможностей для выполнения задач завтрашнего дня: проведения большего количества научных исследований на поверхности Луны, чем когда-либо прежде, и подготовки к полетам на Марс в экипаже", - говорится в заявлении администратора NASA Билла Нельсона.

Агентство планирует высадить двух астронавтов на поверхность Луны в 2025 году во время миссии "Артемида-3". Частная компания намерена использовать для выполнения этой задачи модифицированный космический корабль Starship. Полностью интегрированная тяжелая система запуска Starship еще не летала, но она может сделать это уже в декабре.