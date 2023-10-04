SpaceX Илона Маска развернет военные спутники США Starshield за $70 млн

В проекте будет использоваться та же технология широкополосной связи, что и в спутниковой группировке Starlink, но она будет ориентирована на правительственные приложения, в частности, на вооруженные силы США и связанные с ними ведомства.

На официальном сайте Starshield говорится, что он будет выполнять три основные задачи: наблюдение Земли, связь и размещение сложных полезных нагрузок заказчика. Такая универсальность предполагает широкий спектр возможных приборов и типов миссий.

По сравнению со стандартными спутниками Starlink, Starshield будет обладать повышенными возможностями кибербезопасности, включая криптографические возможности для размещения секретных полезных нагрузок и безопасной обработки данных, что соответствует жестким государственным требованиям.

Кроме того, эти спутники будут взаимодействовать с существующими спутниками Starlink через лазерные системы связи, что позволит расширить радиус действия и возможности Starshield в рамках сотрудничества с Пентагоном по созданию этой группировки, ориентированной на военные нужды.