SpaceX, Intel, Интерпол: тысячи компаний получили лицензию на российское ПО для распознавания лиц

Список пользователей NTech Lab, которым поделился с Insider анонимный источник, содержит более 1100 записей, включающих компании и государственные учреждения из более чем 60 стран.

Когда Insider обратился в NTech Lab за комментарием и предоставил образец списка пользователей, представитель компании подтвердил, что в него вошли "несколько текущих клиентов", а также "компании и организации, которые тестировали наше программное обеспечение для видеоанализа в различных целях".

Представитель NTech Lab сообщил Insider, что, несмотря на утечку, "нет никаких потенциальных угроз для наших клиентов и биометрии".

Несмотря на наличие в утечке, Intel и Nokia отрицают использование или эксперименты с FindFace. Представитель NTech Lab отметил, что вполне возможно, что некоторые компании из списка пользователей получили лицензию, но никогда не использовали ее.

Многие другие американские компании были включены в список пользователей, но не ответили на комментарии, когда с ними связался Insider. Некоторые из этих компаний включают Starlink, дочернюю компанию SpaceX, а также Bosch.

В утечке фигурируют частные компании в том числе из США, Канады, Мексики, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Китая, Мьянмы, Индии и Австралии.

Большинство записей в утечке списка пользователей NTech Lab относятся к полиции и военным ведомствам стран, включая Интерпол, Федеральную полицию Бразилии и Королевскую армию Таиланда.