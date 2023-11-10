Наука и технологии
18:00, 10 ноября 2023
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SpaceX избежала гнева Минюста: она нашла способ отклонить иск о дискриминации

Компания якобы не принимала на работу беженцев

В результате неожиданного поворота событий компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, одержала крупную победу, поскольку решением суда был заблокирован иск Министерства юстиции США (DOJ) о дискриминации.

SpaceX избежала гнева Минюста: она нашла способ отклонить иск о дискриминации

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Недавнее решение окружного судьи США Роландо Олвера о том, что административные судьи Минюста не имели полномочий на ведение дела, принесло компании SpaceX значительную победу. В иске, поданном в августе, утверждалось, что компания SpaceX препятствует приему на работу беженцев и лиц, ищущих убежища, ошибочно заявляя, что нанимает только граждан США и лиц, постоянно проживающих на законных основаниях.

Компания SpaceX категорически отрицает наличие дискриминационных действий, в ответ на это она подала иск, в котором обвинила судей по административным делам в «неконституционном назначении».

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