Не так давно SpaceX заключила крупную сделку с компанией Reflection, которая разрабатывает открытые ИИ-модели. Reflection будет платить SpaceX по 150 миллионов долларов в месяц за доступ к дата-центру Colossus. Соглашение рассчитано до 2029 года и может принести SpaceX более 6 миллиардов долларов.

Подобные сделки SpaceX уже заключила с Google и Anthropic — ещё двумя крупными игроками в сфере ИИ. Кроме того, недавно компания купила платформу для программистов Cursor.

Ещё ранее SpaceX объединилась с ИИ-стартапом того же Маска xAI, и теперь сдаёт вычислительные мощности другим разработчикам.