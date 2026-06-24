Наука и технологии
Опубликовано 24 июня 2026, 06:00
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SpaceX — компания космическая, но на аренде серверов для ИИ заработала миллиарды

Для ИИ
Компания Илона Маска SpaceX, известная своими ракетами и планами по колонизации Марса, всё больше превращается в поставщика вычислительных мощностей для ИИ. По крайней мере к такому приходят СМИ на фоне последних данных.
SpaceX — компания космическая, но на аренде серверов для ИИ заработала миллиарды

© Ferra.ru

Не так давно SpaceX заключила крупную сделку с компанией Reflection, которая разрабатывает открытые ИИ-модели. Reflection будет платить SpaceX по 150 миллионов долларов в месяц за доступ к дата-центру Colossus. Соглашение рассчитано до 2029 года и может принести SpaceX более 6 миллиардов долларов.

Подобные сделки SpaceX уже заключила с Google и Anthropic — ещё двумя крупными игроками в сфере ИИ. Кроме того, недавно компания купила платформу для программистов Cursor.

Ещё ранее SpaceX объединилась с ИИ-стартапом того же Маска xAI, и теперь сдаёт вычислительные мощности другим разработчикам.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#сервер
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#SpaceX
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