Опубликовано 24 июня 2026, 06:001 мин.
SpaceX — компания космическая, но на аренде серверов для ИИ заработала миллиардыДля ИИ
Компания Илона Маска SpaceX, известная своими ракетами и планами по колонизации Марса, всё больше превращается в поставщика вычислительных мощностей для ИИ. По крайней мере к такому приходят СМИ на фоне последних данных.
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Не так давно SpaceX заключила крупную сделку с компанией Reflection, которая разрабатывает открытые ИИ-модели. Reflection будет платить SpaceX по 150 миллионов долларов в месяц за доступ к дата-центру Colossus. Соглашение рассчитано до 2029 года и может принести SpaceX более 6 миллиардов долларов.
Подобные сделки SpaceX уже заключила с Google и Anthropic — ещё двумя крупными игроками в сфере ИИ. Кроме того, недавно компания купила платформу для программистов Cursor.
Ещё ранее SpaceX объединилась с ИИ-стартапом того же Маска xAI, и теперь сдаёт вычислительные мощности другим разработчикам.
Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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