SpaceX маневрировала спутниками Starlink 1700 раз из-за испытаний противоспутниковой ракеты России

SpaceX сообщила, что с начала декабря 2021 года до конца мая 2022 года компания выполнила 6 873 маневра для того, чтобы ни один из ее спутников не подвергся риску столкновения друг с другом или с космическими аппаратами, принадлежащими другим операторам. Касаемо уничтожения российского спутника во время российских же испытаний, SpaceX пришлось более 1700 раз маневрировать своими спутниками, чтобы избежать облака обломков.

SpaceX проводит маневры при вероятности столкновения 0,00001, в то время как в отрасли действует стандарт 0,0001.