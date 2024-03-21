SpaceX модернизировала стартовую площадку для миссий Crew Dragon

Дата запуска? Четверг, 20 марта 2024 года в 16:55 EDT. CRS-30 — это 30-я миссия SpaceX по доставке грузов на Международную космическую станцию. Груз полетит на ракете Falcon 9

Ключевой особенностью обновленной стартовой площадки, расположенной на стартовом комплексе на мысе Канаверал, является добавление манипулятора для доступа экипажа и новой стартовой башни. Эти сооружения позволят астронавтам подниматься на борт Crew Dragon непосредственно перед запуском, аналогично существующим сооружениям на стартовом комплексе LC-39A.

Наличие двух стартовых площадок для запуска кораблей Dragon обеспечивает резервирование и позволяет избежать конфликтов в расписании между миссиями экипажа и грузовыми миссиями. Новый манипулятор для доступа экипажа позволяет легче и безопаснее загружать в грузовую капсулу Dragon необходимые по времени эксперименты и материалы.