SpaceX на ракете Falcon Heavy запустит секретный военный проект США

В то время как полезная нагрузка, известная как USSF-52, остается в тайне, представители Космических сил сообщили, что X-37B проведет ряд испытаний и экспериментов, включая выход на новые орбитальные режимы, эксперименты с технологиями контроля космического пространства и исследование радиационного воздействия на материалы для NASA.

X-37B, построенный компанией Boeing и имеющий длину почти 9 метров при размахе крыльев почти 4,5 метров, известен своей автономностью и предназначен для выведения небольших спутников, проведения экспериментов и выполнения других секретных задач.

Однако точные детали миссии остаются под строгим секретом.