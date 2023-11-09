SpaceX на ракете Falcon Heavy запустит секретный военный проект США

SpaceX на ракете Falcon Heavy запустит секретный военный проект СШАЧто они могут скрывать?
Загадочный орбитальный самолет X-37B отправляется в свой седьмой полет, и на этот раз на тяжелой ракете Falcon Heavy компании SpaceX. Это первый случай запуска многоразового космического аппарата на тяжелой ракете-носителе, что вызвало много спекуляций.
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В то время как полезная нагрузка, известная как USSF-52, остается в тайне, представители Космических сил сообщили, что X-37B проведет ряд испытаний и экспериментов, включая выход на новые орбитальные режимы, эксперименты с технологиями контроля космического пространства и исследование радиационного воздействия на материалы для NASA.
X-37B, построенный компанией Boeing и имеющий длину почти 9 метров при размахе крыльев почти 4,5 метров, известен своей автономностью и предназначен для выведения небольших спутников, проведения экспериментов и выполнения других секретных задач.
Однако точные детали миссии остаются под строгим секретом.