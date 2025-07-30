SpaceX начала готовиться к следующему запуску Starship после серии неудач

Опубликовано 30 июля 2025, 19:481 мин.
SpaceX начала готовиться к следующему запуску Starship после серии неудачВзрывы и ошибки
SpaceX готовит ракету Starship к следующему испытательному полёту, который, вероятно, состоится в начале августа. Последние запуски проходили с проблемами, и компании очень нужно успешное испытание, особенно перед запланированной миссией на Марс без экипажа в 2026 году.
На этой неделе Starship доставили на стартовую площадку в Старбейс, штат Техас, для подготовки к полёту. Это будет десятый тестовый запуск ракеты, которая играет важную роль в программе NASA по освоению Луны и планах SpaceX отправить людей на Марс к 2029 году.
Последний полёт в мае закончился неудачей — из-за утечки топлива ракета потеряла управление и разрушилась при возвращении. Ранее в марте из-за поломки двигателя запуск тоже прервался, а в январе верхняя часть ракеты взорвалась из-за вибраций.
Перед этим запуском уже случился взрыв верхней части ракеты на испытательном стенде 18 июня. Причиной, скорее всего, стала поломка баллона с азотом, но Илон Маск назвал это «просто пустяком».