SpaceX начала готовиться к следующему запуску Starship после серии неудач

На этой неделе Starship доставили на стартовую площадку в Старбейс, штат Техас, для подготовки к полёту. Это будет десятый тестовый запуск ракеты, которая играет важную роль в программе NASA по освоению Луны и планах SpaceX отправить людей на Марс к 2029 году.

Последний полёт в мае закончился неудачей — из-за утечки топлива ракета потеряла управление и разрушилась при возвращении. Ранее в марте из-за поломки двигателя запуск тоже прервался, а в январе верхняя часть ракеты взорвалась из-за вибраций.

Перед этим запуском уже случился взрыв верхней части ракеты на испытательном стенде 18 июня. Причиной, скорее всего, стала поломка баллона с азотом, но Илон Маск назвал это «просто пустяком».