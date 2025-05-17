SpaceX намекнула на «революцию» для Starship в 2025 году

Опубликовано 17 мая 2025, 09:451 мин.
SpaceX намекнула на «революцию» для Starship в 2025 годуЧто ждём ракету
SpaceX планирует достичь новой вехи в развитии своей ракеты Starship, самой мощной в мире. Генеральный директор Илон Маск намекнул, что в этом году SpaceX попытается поймать не только первую ступень ракеты — Super Heavy, но и верхнюю часть — космический корабль Starship — с помощью механических «рук» на стартовой башне.
© Ferra.ru
Starship уже демонстрировала успехи: в предыдущих тестах SpaceX удалось поймать 71-метровый ускоритель Super Heavy, который возвращался на площадку вскоре после запуска. Этот метод позволяет повторно использовать компоненты ракеты, значительно снижая стоимость миссий. Теперь компания хочет повторить этот трюк с самим кораблем Starship.
Маск заявил, что попытка запланирована на 2025 год. Starship готовится к девятому испытательному полету, но разрешение от Федерального управления авиации США пока не получено.
Ракета предназначена для доставки грузов и экипажей на Луну и Марс, и успех этой технологии приблизит SpaceX к амбициозным целям.