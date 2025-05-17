SpaceX намекнула на «революцию» для Starship в 2025 году

Starship уже демонстрировала успехи: в предыдущих тестах SpaceX удалось поймать 71-метровый ускоритель Super Heavy, который возвращался на площадку вскоре после запуска. Этот метод позволяет повторно использовать компоненты ракеты, значительно снижая стоимость миссий. Теперь компания хочет повторить этот трюк с самим кораблем Starship.

Маск заявил, что попытка запланирована на 2025 год. Starship готовится к девятому испытательному полету, но разрешение от Федерального управления авиации США пока не получено.

Ракета предназначена для доставки грузов и экипажей на Луну и Марс, и успех этой технологии приблизит SpaceX к амбициозным целям.