SpaceX назвала дату запуска крупнейшей ракеты Starship

Предстоящий полет будет значительно отличаться от двух предыдущих попыток, обе из которых закончились неудачей. Вместо выхода на орбиту с последующим входом в атмосферу и падением в районе Гавайских островов, Starship теперь будет нацелен на Индийский океан, где упадет примерно через 65 минут после старта.

Одно из важнейших испытаний включает в себя запуск двигателя Raptor в космосе, что SpaceX еще никогда не делала. Также будет проверено открытие и закрытие двери отсека полезной нагрузки, что необходимо для вывода спутников Starlink в будущих миссиях.

Еще одно ключевое испытание связано с передачей топлива внутри Starship. Эта технология, частично финансируемая грантом NASA, открывает путь к будущим испытаниям, в ходе которых один Starship будет дозаправлять другой на орбите.