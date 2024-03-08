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Наука и технологии
Опубликовано 08 марта 2024, 13:08
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SpaceX назвала дату запуска крупнейшей ракеты Starship

Третья попытка
SpaceX собирается в третий раз запустить Starship (первые два прошли не самым лучшим образом) уже 14 марта, пока не получено разрешение регулирующих органов. Этот полет призван продемонстрировать важнейшие возможности для будущих запусков спутников и лунных миссий.

Предстоящий полет будет значительно отличаться от двух предыдущих попыток, обе из которых закончились неудачей. Вместо выхода на орбиту с последующим входом в атмосферу и падением в районе Гавайских островов, Starship теперь будет нацелен на Индийский океан, где упадет примерно через 65 минут после старта.

Одно из важнейших испытаний включает в себя запуск двигателя Raptor в космосе, что SpaceX еще никогда не делала. Также будет проверено открытие и закрытие двери отсека полезной нагрузки, что необходимо для вывода спутников Starlink в будущих миссиях.

Еще одно ключевое испытание связано с передачей топлива внутри Starship. Эта технология, частично финансируемая грантом NASA, открывает путь к будущим испытаниям, в ходе которых один Starship будет дозаправлять другой на орбите.

Источник:SpaceNews
Автор:Максим Многословный
Теги:
#космос
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#разработка
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#SpaceX