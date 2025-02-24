SpaceX обвинила утечку жидкого кислорода в падении осколков Falcon 9 на Польшу

Опубликовано 24 февраля 2025, 01:301 мин.
SpaceX обвинила утечку жидкого кислорода в падении осколков Falcon 9 на ПольшуЧто случилось
SpaceX подтвердила, что разгонный блок ракеты Falcon 9, который вошел в атмосферу над Европой 19 февраля, не смог завершить контролируемый сход с орбиты из-за утечки пропеллента.
© SpaceX
Ракета стартовала 1 февраля с калифорнийской базы космических сил США Ванденберг и доставила на орбиту 22 спутника Starlink. Обычно разгонный блок запускает свои двигатели для безопасного спуска над океаном, но утечка жидкого кислорода помешала этому маневру. В результате ступень оставалась на орбите, пока физика не привела к ее падению над Польшей. Некоторые обломки упали недалеко от Познани, причинив незначительный ущерб.
Это уже третий случай за последние полгода, когда разгонный блок Falcon 9 испытывает проблемы. Подобная утечка кислорода в июле 2024 года привела к преждевременному входу в атмосферу спутников Starlink.