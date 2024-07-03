SpaceX оценили в 210 миллиардов долларов

Опубликовано 03 июля 2024, 12:52
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SpaceX оценили в 210 миллиардов долларовКаждая акция стоит 112 долларов
SpaceX Илона Маска готовится к вторичному размещению. Так, компанию оценили в 210 миллиардов долларов, сообщают СМИ. Планируемое предложение оценивает каждую акцию SpaceX в $112, что выше предыдущей оценки в $108-110.
Точный размер продажи акций пока не определен и, скорее всего, будет зависеть от заинтересованности как нынешних акционеров, так и потенциальных сторонних покупателей. Такая оценка делает SpaceX вторым по стоимости стартапом в мире, вплотную приблизившись к материнской компании TikTok - ByteDance, которая в декабре прошлого года была оценена в 268 миллиардов долларов.
Значительное увеличение стоимости SpaceX произошло после ряда достижений, включая несколько запусков кораблей с экипажами и получение контракта на вывод из эксплуатации Международной космической станции.