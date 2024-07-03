SpaceX оценили в 210 миллиардов долларов

Точный размер продажи акций пока не определен и, скорее всего, будет зависеть от заинтересованности как нынешних акционеров, так и потенциальных сторонних покупателей. Такая оценка делает SpaceX вторым по стоимости стартапом в мире, вплотную приблизившись к материнской компании TikTok - ByteDance, которая в декабре прошлого года была оценена в 268 миллиардов долларов.

Значительное увеличение стоимости SpaceX произошло после ряда достижений, включая несколько запусков кораблей с экипажами и получение контракта на вывод из эксплуатации Международной космической станции.