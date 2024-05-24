SpaceX опровергла создание помех для сотовой связи своими спутниками

В заявлении, направленном в четверг в Федеральную комиссию по связи (FCC) США, SpaceX утверждает, что тесты Omnispace лишь показали присутствие спутников SpaceX в определенных частотах, а не то, что они вызывают вредные помехи. Компания подчеркнула, что в заявлениях Omnispace отсутствуют эмпирические доказательства нарушения работы ее сервисов.

В 43-страничной заявке Omnispace, поданной в FCC, утверждается, что ее спутник Omni F2 обнаружил помехи в радиодиапазоне 1990−1995 МГц. SpaceX заявила, что Omnispace намеренно настроила свой спутник на обнаружение помех, не доказав при этом никакого вредного воздействия на свои услуги.