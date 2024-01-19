SpaceX отправила на МКС первого турецкого космонавта

В состав экипажа Ax-3 входят Майкл Лопес-Алегрия, астронавт испанского происхождения и ветеран ВМС США, пилот Вальтер Вилладей, полковник ВВС Италии, Альпер Гезеравчи, первый астронавт Турции, и Маркус Вандт, шведский летчик-испытатель. На борту МКС астронавты проведут множество научных экспериментов, включая исследования в области биологии, физиологии, технологий и наук о Земле.

Запуск Ax-3 является важной вехой в коммерциализации космических путешествий. Это первая миссия на МКС, полностью финансируемая частной компанией, и она демонстрирует растущий спрос на частный доступ в космос.

Конечная цель компании — построить частную космическую станцию, которая со временем заменит МКС. Axiom Space считает, что частные космические станции будут более доступными и эффективными, чем государственные, и что они обеспечат лучший опыт для астронавтов.