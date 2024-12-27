SpaceX побила рекорд по количеству запусков в год, который сама и поставила

Опубликовано 27 декабря 2024, 12:131 мин.
SpaceX побила рекорд по количеству запусков в год, который сама и поставилаВ прошлом году
SpaceX побила свой собственный рекорд, осуществив 137 запусков ракет в 2024 году, превысив 98 запусков в 2023 году. В это число входят 129 запусков Falcon 9, два полета Falcon Heavy и три испытания Starship, а до конца года планируется еще три полета Falcon 9.
Большинство миссий стартовало из Космического центра имени Кеннеди во Флориде, другие — с калифорнийской базы космических сил Ванденберг. Испытания Starship проходили на базе Starbase компании SpaceX в Техасе.
Большинство запусков обеспечивали работу Starlink, спутникового интернет-сервиса SpaceX. Коммерческие контракты выросли до более чем 20 запусков по сравнению с 12 в 2023 году. Правительственные контракты достигли 18 запусков.
SpaceX также поддержала пилотируемые космические полеты, запустив экипажи Crew-8 и Crew-9 на Международную космическую станцию и частную миссию Axiom-3. Миссия Polaris Dawn обеспечила самый дальний полет человека в космос со времен Apollo и включала первый коммерческий выход в открытый космос.