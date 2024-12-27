SpaceX побила рекорд по количеству запусков в год, который сама и поставила

Большинство миссий стартовало из Космического центра имени Кеннеди во Флориде, другие — с калифорнийской базы космических сил Ванденберг. Испытания Starship проходили на базе Starbase компании SpaceX в Техасе.

Большинство запусков обеспечивали работу Starlink, спутникового интернет-сервиса SpaceX. Коммерческие контракты выросли до более чем 20 запусков по сравнению с 12 в 2023 году. Правительственные контракты достигли 18 запусков.

SpaceX также поддержала пилотируемые космические полеты, запустив экипажи Crew-8 и Crew-9 на Международную космическую станцию и частную миссию Axiom-3. Миссия Polaris Dawn обеспечила самый дальний полет человека в космос со времен Apollo и включала первый коммерческий выход в открытый космос.