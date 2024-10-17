SpaceX подала в суд из-за желания запускать больше ракет

Калифорнийская прибрежная комиссия отклонила план запуска SpaceX, ссылаясь на опасения по поводу воздействия на окружающую среду и на показатели безопасности компании. Однако SpaceX утверждает, что запуски должны считаться федеральной деятельностью, поскольку они осуществляются от имени Космических сил США. Компания утверждает, что надзор со стороны Комиссии не нужен и мешает ей запускать ракеты.

Иск направлен на то, чтобы суд признал запуски федеральной деятельностью, что освободит их от юрисдикции Комиссии.