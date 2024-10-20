SpaceX подписала контракт с военными США на 733 миллионов долларов

Один контракт включает семь запусков для Агентства по разработке космических технологий, предназначенных для отслеживания ракет и передачи данных, а второй — одну миссию для Национального разведывательного управления.

SpaceX была выбрана среди двух подходящих участников, включая ULA. Все миссии будут запущены с базы Ванденберг в Калифорнии, начиная как минимум с конца 2025 года.

Подполковник Дуглас Даунс выразил восторг по поводу этих заказов, подчеркивая «важность этих миссий для национальной безопасности».