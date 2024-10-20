Наука и технологии
Опубликовано 20 октября 2024, 04:30
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SpaceX подписала контракт с военными США на 733 миллионов долларов

Опережая ULA
Команда космических систем Военно-воздушных сил США объявила в пятницу, что она вручила SpaceX восемь контрактов на военные запуски на сумму 733,5 миллиона долларов. Это решение знаменует собой первый официальный заказ в рамках третьего этапа закупок запусков и включает два фиксированных контракта.
SpaceX подписала контракт с военными США на 733 миллионов долларов
© Ferra

Один контракт включает семь запусков для Агентства по разработке космических технологий, предназначенных для отслеживания ракет и передачи данных, а второй — одну миссию для Национального разведывательного управления.

SpaceX была выбрана среди двух подходящих участников, включая ULA. Все миссии будут запущены с базы Ванденберг в Калифорнии, начиная как минимум с конца 2025 года.

Подполковник Дуглас Даунс выразил восторг по поводу этих заказов, подчеркивая «важность этих миссий для национальной безопасности».

Источник:Ars TEchnica
Автор:Максим Многословный
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