SpaceX получила контракт на $4 млрд для «Золотого купола» США

Космические силы США официально объявили о сделке в пятницу. Спутники будут находиться на орбите и отслеживать цели из космоса. Ранее SpaceX уже получила 2,29 миллиарда долларов на разработку сети передачи данных и создание опытных образцов космических перехватчиков.

«Золотой купол» задуман по образцу израильского «Железного купола». Он должен обнаруживать и сбивать ракеты и другие летающие цели. Как пишут СМИ, первые элементы системы будут готовы к концу 2028 года.