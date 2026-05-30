SpaceX получила контракт на $4 млрд для «Золотого купола» США

Опубликовано 30 мая 2026, 15:08
SpaceX получила контракт на $4 млрд для «Золотого купола» СШАСпутниковая система перехвата ракет
Контора Илона Маска SpaceX заключила с Пентагоном контракт на сумму 4,16 миллиарда долларов. По условиям соглашения, SpaceX построит спутники, оснащённые датчиками для слежения за ракетами. Эти спутники станут частью системы «Золотой купол» США.
Космические силы США официально объявили о сделке в пятницу. Спутники будут находиться на орбите и отслеживать цели из космоса. Ранее SpaceX уже получила 2,29 миллиарда долларов на разработку сети передачи данных и создание опытных образцов космических перехватчиков.
«Золотой купол» задуман по образцу израильского «Железного купола». Он должен обнаруживать и сбивать ракеты и другие летающие цели. Как пишут СМИ, первые элементы системы будут готовы к концу 2028 года.