SpaceX получила лицензию на отправку на орбиту американских спутников-шпионов

Этот шаг позволит сэкономить федеральные деньги за счет сокращения расходов на доставку этих спутников на орбиту (Falcon Heavy обладает многоразовыми ускорителями). Космические силы уже сэкономили более $64 млн на запусках спутников GPS благодаря использованию многоразовых ракет Falcon 9, сказал глава Командования космических систем Falcon Уолтер Лодердейл.

Космические силы выдали сертификат в июне, но не разглашали его до сих пор. SpaceX может выводить спутники-шпионы на борту ракет Falcon 9, но они не всегда обладают достаточной мощностью, необходимой для более тяжелой полезной нагрузки. Первый запуск на базе Falcon Heavy ожидается где-то между октябрем и декабрем, когда SpaceX доставит спутник Национального разведывательного управления.