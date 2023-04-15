SpaceX получила разрешение на запуск самой большой ракеты в истории

Starship с помощью тяжелой ракеты Super Heavy компании SpaceX предназначен для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс. FAA одобрило лицензию на пять лет после проведения комплексной оценки, в ходе которой было проверено соответствие SpaceX всем требованиям.

Предстоящий запуск звездолета является важной вехой для SpaceX, поскольку компания стремится совершить революцию в космических путешествиях, сделав их более доступными и недорогими. Компания проводит испытательные полеты своих прототипов Starship с переменным успехом с декабря 2019 года.