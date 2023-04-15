SpaceX получила разрешение на запуск самой большой ракеты в истории

SpaceX получила разрешение на запуск самой большой ракеты в историиБлагодаря ей, кстати, колонизация Марса все ближе
Starship компании SpaceX получила лицензию на запуск от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). SpaceX планирует осуществить запуск уже 17 апреля с базы компании в Техасе.
Фото: SpaceX
Starship с помощью тяжелой ракеты Super Heavy компании SpaceX предназначен для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс. FAA одобрило лицензию на пять лет после проведения комплексной оценки, в ходе которой было проверено соответствие SpaceX всем требованиям.
Предстоящий запуск звездолета является важной вехой для SpaceX, поскольку компания стремится совершить революцию в космических путешествиях, сделав их более доступными и недорогими. Компания проводит испытательные полеты своих прототипов Starship с переменным успехом с декабря 2019 года.