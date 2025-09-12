SpaceX поможет составить карту границ Солнечной системы

Главная цель IMAP, например, — впервые подробно изучить границы гелиосферы, гигантского «пузыря» из магнитного поля и солнечного ветра, который окружает нашу систему и защищает её от космических лучей. Спутник также будет отслеживать солнечную активность и предупреждать о радиационных бурях за 30−60 минут до их достижения Земли. Это особенно важно для будущих миссий NASA «Артемида-2» и «Артемида-3» к Луне в 2026—2027 годах, где астронавты будут меньше защищены магнитосферой Земли.

Спутник NOAA SWFO-L1 будет работать как постоянная «система раннего оповещения», следя за солнечными вспышками и передавая данные в прогнозные модели, чтобы защитить спутники, связь и энергосети.

Третий аппарат, обсерватория Carruthers, займётся изучением экзосферы — самой верхней оболочки атмосферы Земли, которая тянется почти до Луны. Учёные до сих пор не знают её точных размеров и структуры.